Laura Borràs: "La taula es va anomenar de diàleg però en realitat va servir per investir Pedro Sánchez"

Elena García entrevista la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Algunes de les frases que podem sentir a la conversa, en format titular.

La taula de diàleg no serveix per res:

“Si després de mil díes de la reunió de Pedralbes, resulta que no hem de tenir presa, i no tenim metodologia i no tenim terminis, vol dir que no tenim res”

Una estafa:

“El que caldria ens que fem feina, no que anem passant qui dia passa any empeny, perquè aixó és una estafa al conjunt de la població”

Como Pedro por su casa:

“Quin cost té això per Pedro Sánchez que vino a pasearse como Don Pedro por su casa”

Inèdit:

“És la primera vegada, una primicia, que un president del Govern espanyol ve al Palau de la Generalitat per dir-nos des del Palau que farà una no inversió a Catalunya. Fins ara ens havia parlat de pluges de milions ara resulta que ni pluges ni milions. És inèdit”

La taula de partits per Pedro ser investit:

“La taula es va anomenar de diàleg però en realitat va servir per investir Pedro Sánchez. I la va pactar en unes negociacions entre partits perquè necesitava els vots per conseguir una investidura”

Sense Junts

“Que no hi hagi la delegació catalana complerta, el que debilita és la delegació catalana”