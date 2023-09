25:36

Després de la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez mirarà de revalidar la presidència amb el suport dels independentistes

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, s'encamina a rebre l'encàrrec del Rei per fer Govern. El fracàs del popular Alberto Núñez Feijóo al Congrés ha activat el compte enrere fins el 27 de novembre, data límit per unes noves eleccions 47 dies després, el 14 de gener.

Els socialistes imprimeixen velocitat a la nova fase de la negociació amb l'independentisme català i basc i els nacionalistes, que s'obre ja amb una data a l'horitzó del tot menys casual: l'hereva de la Corona, la princesa Leonor de Borbón, jurarà la Constitució el proper 31 d'octubre.

Esquerra i Junts impulsen la negociació amb el PSOE amb el suport ampli del Parlament per defensar l'amnistia, tot i el no del PSC i el fre en sec coordinat amb el PSOE al referèndum, en certificar la Cambra que no hi hagi investidura de Sánchez sense "avenços" en l'autodeterminació.

Gesticulació i simbolisme sense efectes jurídics que no s'entendria sense la rivalitat entre Esquerra i Junts per amortitzar els seus vots a Madrid, i que apuja el preu a Sánchez. Analitzem les claus de la conjuntura política amb el portaveu adjunt del PSC al Parlament, Raúl Moreno.