¿Cómo se está combatiendo la desigualdad de género en la industria del videojuego? ¿Por qué no están llegando suficientes mujeres a optar a puestos de desarrollo en grandes compañías de videojuegos? Abrimos la reflexión en torno a este asunto gracias a un evento recién nacido, FemLoft, y que es fruto de la alianza entre Gameloft Barcelona y Femdevs , buscando no sólo debatir sino dar confianza a mujeres y personas no binarias para animarse a entrar en la industria del videojuego disminuyendo así la brecha de género. Una reunión que se ha celebrado a través de un canal de Discord y cuyas responsables (desde Gameloft) han tenido a bien compartir con este programa especial con las siguientes invitadas: Sandra Gual, Junior UI Integrator Maurizia Di Mascio, Talent and Development Manager, Yolanda Sánchez, Directora de RRHH (incluida en la lista Forbes de mejores directores de Recursos Humanos españoles) e Inés Alcolea, PR de Gameloft Barcelona.

Con Duque de Champagne os hacemos una previa de WeirdMarket (la semana que viene en Fallo de Sistema) y hablamos de la asociación de mujeres en la industria de la animación.