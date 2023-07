59:08

Salió a la venta un 19 de junio de 1998. Era un juego de estrategia en la IIGM, con guiños a las películas bélicas de la época, y con una mecánica de juego por especialidades o comandos que a día de hoy sigue siendo excelente y jugable. Aunque todo el juego estaba en inglés y además lo distribuía Eidos, el estudio de desarrollo era español 100%, Pyro Studios.

Hablamos del juego español más vendido, Comandos: Behind the Lines, numero 1 en ventas en 30 países el mismo año de lanzamiento de Zelda: Ocarina of Time, StarCraft o Metal Gear Solid… Hoy está entre los 10 mejores juegos de estrategia de la historia…

Pero más allá de los datos está lo intangible, el enorme valor e impulso que Commandos dio a la industria española del videojuego abriendo mercado y demostrando que el talento y la ambición no tienen fronteras…

Más intangible es que en este programa, y por vez primera en 20 años, vas a poder escuchar juntos a sus máximos responsables: Ignacio Perez Dolset y Gonzo Suárez.