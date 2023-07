Fallo de sistema

626: La humanidad en juego (The Last of Us)

59:08

La historia es conocida: la humanidad al borde de la extinción debido a una pandemia global. En este mundo tenemos que escoltar a una joven llamada Ellie en un peligroso viaje hacia un grupo de resistencia...

Pero lo interesante no está en el argumento, ni siquiera en los objetivos principales que plantea The Last of Us, el videojuego de Naughty Dog, está en las implicaciones emocionales y su visión única sobre la naturaleza humana, la relación entre empatía y violencia, el concepto de género y, en definitiva, en la reflexión sobre lo que significa ser humano en un mundo al borde del abismo...

De ello se encarga The Last Of Us. La humanidad en juego (Ed. Dolmen Games), un ensayo colectivo coordinado por Diego González, que se sube a la Nabucodonosor con dos coautoras del libro, Igone Martínez y Paula Sáez.

También conversamos con Duque de Champagne transitando por los relatos apocalípticos y con la mirada en la nueva serie de El Eternauta.