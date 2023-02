Fallo de sistema

589: Love Is In The Game

59:08

Se acerca el 14 de febrero, y como diría la canción: Love Is In the Game, Everywhere I Look Around… Porque sí, nos hemos puesto romanticones pero sin olvidar nuestro lado más jugón. Hablamos de juegos en pareja, una forma estupenda de estrechar lazos y compartir experiencias con la persona a la que quieres y que, según los expertos, funciona. Ya sea de forma cooperativa con dos mandos o compartiendo la experiencia en juegos más individuales, los videojuegos compartidos introducen una dinámica muy positiva en cualquier pareja. Y lo demostramos con la psicóloga Silvia Congost, experta en autoestima y relaciones, escritora (Personas tóxicas), el escritor Javier Ruescas, escritor y YouTube (Cuentos de Bereth, Iris), que nos hablara de cómo es jugar junto a su pareja Andrew, como también lo harán la escritora Concepción Perea - Lady Godiva-, y su pareja Jordi Noguera, psicólogo y profesor como Concha en La Caja de Letras.

Formando pareja pero para cantar al desamor, Don Víctor y Bustalter se unen para elaborar una pequeña Sinfonía del Despecho: canciones llenas de indirecta y ponzoña para exes y más, con hueco también para alguna Samba Lentín(a).