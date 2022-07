59:08

La concienciación sobre el cambio climático y nuestro impacto en el medio ambiente tiene un nuevo aliado: los videojuegos. Son varios los videojuegos que ya usan su potencial expresivo para poner su granito de arena para ayudar a solventar el que probablemente sea el problema más grave y global de nuestro tiempo.

En ello está Endling. Extinction Is Forever, de nuestros invitados Herobeat Studios, un pequeño estudio barcelonés pero que lleva trabajando en este juego cerca de 4 años y con referencias tan importantes como Inside o The Last Guardian. En la piel de una zorra y sus 4 cachorros que, de hecho, son los últimos zorros en la Terra, intentaremos sobrevivir en un mundo hostil, gestionando muy bien los recursos y nuestra capacidad para encontrarlos para lograr seguir viviendo. Se estrena en multiplataforma este martes 19 de julio y nosotros ya lo hemos podido probar en Nintendo Switch y hemos de decir que nos ha encantado. Hablamos con Javier Ramello y Pablo Hernández, de Herobeat.

Y no falta Don Víctor para zorrear un poco con los zorros más icónicos del cómic y alguna que otra toma y daca musical costumbre de la casa.