58:42

En palabras de Pedro G. Romero: Al principio -y no tan al principio, el archivo del flamenco era un archivo delincuente- José Luis Ortíz Nuevo ha documentado cómo la crónica flamenca aparecía principalmente en las páginas de sucesos de los periódicos y no en las de cultura. La barbarie -asesinatos, violencias de género, altercados morales, tráfico de estupefacientes, escándalos públicos, robos y estafas, etc.- estaban en la condición primera del flamenco y contribuyeron durante mucho tiempo a su leyenda negra, incluso a la leyenda negra de los gitanos que en ese caso actúan por simbiosis. Por un lado debe tratarse de un caso real, que tenga su memoria en el archivo del flamenco y por otro en un caso que por sus condiciones tenga esa cualidad delincuente, no sólo ante la justicia penal, ante el fiscal del estado por decirlo de algún modo, si no que escape a las lógicas hegemónicas del archivo de la cultura oficial, lo que hemos llamado el ecosistema cultural de España.