01:00:03

Hoy en Ese no sé qué con Irene Rivas, en Experimenta, hablamos del marketing que hace que una canción nos llegue y ya no se vaya. Lo hacemos con María Pellicer, manager musical, fundadora de la empresa de contratación y representación EO!Música y parte importante del éxito de artistas como El Kanka o Carmen Boza. Ella es la encargada de saber moverse en el mundo de los algoritmos, las redes sociales y los diferentes medios que nos hacen llegar la música. Algo tan importante hoy como la misma creación artística.

Además, las sugerencias con zasca de Tomás O'Reilly, qué dice la ciencia sobre por qué unos artistas nos gusten más que otros, con Andrea Pardo y las propuestas gamberras de la banda de Ese no sé qué: Rocío Bueno, Dani González, Pedro Mardones y Macu Mota.

Los temas del programa de hoy:

El Kanka - Canela en rama.

Carmen Boza - Un golpe de suerte.

El Jose - Voy a inventarme un camino.

Mr. Kilombo - Ambivalencia.

El Kanka - Propósitos de año nuevo.

Candalia - Qué bonito fue.

Cumbia rebajada.

Locomia - Locomia.

C. Tangana - Los chikos de Madriz.

Fleetwood Mac - Go your own way.

La Casa Azul - Yo también.

Amaia - Canción de Marisol.

Marisol - Bossa nova junto a ti.

Marisol - Corazón contento.

Journey - Separate ways.

Loquillo - El ritmo del garage.

El Niño de la Hipoteca - Cum laude.

Residente - BZRP Music Sessions #49.

Elvis Presley - Suspicious Minds.