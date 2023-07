01:00:04

En el episodio de hoy hablamos con Júlia Peró, poeta barcelonesa que se descubrió en una bañera. Ella se convirtió en el recipiente de mármol que almacena agua y dolor. De hecho, su poemario Anatomía de una bañera (Planeta, 2020) nunca fue un libro: “Esto no es un libro. Es una bañera. Y me preguntareis como esta bañera puede tener esquinas. Es cierto que podría parecer un libro. Por eso de las páginas, de su olor, las cubiertas, el tamaño, todo este texto o la capacidad y ganas que tienen sus hojas de doblarse. Pero no. No lo es. Es una bañera.”

Tras hablar con Júlia Peró y navegar por su referente en la escritura, Alejandra Pizarnik, viajamos al presente más futurible donde la poesía se encuentra con el video para dejar de ser papel y convertirse en imagen. Lilián Pallares transforma la poesía en la escena, buscando la oralidad y lo visual, sin perder las palabras.

El retorno al pasado de la escritura de Pizarnik corre a cargo de Noe Ferrero y la producción es obra de Andrea Pardo.