Europa abierta

23:13

Esta semana el Goethe-Institut de Madrid acogía unas jornadas tituladas "Deconfining Arts, Cultures and Policies in Europe and Africa", con el objetivo de fomentar un intercambio cultural sostenible y justo entre África y Europa. Entrevistamos allí a Donato N´Dongo, periodista e investigador de Guinea Ecuatorial, considerado uno de los impulsores del africanismo en Europa, al escritor y sociólogo franco-senegalés El Hadj Souleymane Gassama (Elgas), y a Antonia Blau, directora del Goethe-Institut en Madrid.