Especiales RNE

¿No te dio tiempo a comerte las uvas durante las Campanadas? No hay problema. David Asensio y Toño Pérez, durante dos horas, te dan otra oportunidad para que te las comas mucho más relajado. Y con risas. Luis Álvaro, Fernando Moraño y Los Gandules amenizan –posiblemente- la tarde más aburrida del año con juegos de mesa loquísimos, películas que jamás verás en 2023, la lista de las mejores canciones del año (con audiocomentarios descacharrantes) o una charla con el clásico tanga rojo de estas fechas. Además, Javi Moreno nos hace un repaso del cine que más le ha gustado este año, hablamos con una de las españolas que antes ha llegado a 2023, Javier Jurdao nos enseña a cómo vivir sin dar un palo al agua, Gema del Caño nos hace un consomé y César Expósito nos da consejos para redecorar la casa. Te prometemos algunas risas. Si te atragantas con las uvas… no será porque no te dé tiempo.