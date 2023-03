58:40

Especial de Radio 3 desde el Colegio oficial de Arquitectos de Madrid, en donde asistimos a la inauguración del estreno mundial de la exposición Bowie Taken By Duffy.

Brian Duffy realizó cinco sesiones de fotos con David Bowie entre 1972 y 1980, los años dorados del artista británico. Suya es la icónica foto del rostro con el rayo que apareció en el álbum “Aladdin Sane”. Programa presentado por Diego RJ y Gustavo Iglesias acompañados por Chris Duffy, hijo del fotógrafo y comisario de la exposición, Rafa Gímenez, co-director de Sold Out (promotores de la expo), y la cantante Anni B Sweet que ofrece un set acústico con canciones de Bowie.