Abrimos nueva semana con un refrán en la voz de Álvaro Soto, que nos recuerda que hoy es lunes, pero no un lunes normal, sino que este lunes 17 de julio de 2023, se conmemora el Día Mundial del Tatuaje, con lo que aprovechamos en nuestras "Efemérides musicales" para recordar la maravillosa versión que de esta canción española grabó Diana Navarro con la Orquesta de RTVE.

Txemi del Olmo nos trae el humor y la reflexión con sus "Minioteces" y "Frases Célebres", mientras que Ricardo Peralta escoge las notas de audio que nos llegan al WhatsApp de REE +34680688698 para que sean escuchadas en todo el mundo las voces de nuestros oyentes.

Y como es el primer día de la semana, estrenamos invitados de la semana y tenemos el estudio a tope, si no me creen, pregúntenle a Elías Khoury que es nuestro realizador (Lo hemos cogido prestado de R3) para intentar poner un poquito de orden porque por un lado tenemos, venidos desde Alcalá de Henares, juntos pero no revueltos, a Santi Sánchez, "El Capitán de la banda de los inhumanos" que animó las noches del hipódromo de Madrid y comienza gira por toda España, y al ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Adrián Encinas, que entra en el programa con la banda sonora de Los Picapiedra, porque ha escrito un maravilloso libro titulado Yabba Dabba Doo! la animación ilimitada de Hanna- Barbera, editada por Diábolo.

Desde Canarias nos llega la compositora y cantante Virya Cruz, que triunfó en el escenario central de la Plaza de España en Madrid en la noche del Orgullo y pasado por la capital de Venezuela, Caracas, su guitarra Manuel David.