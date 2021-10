01:27

La actriz francesa Marion Cotillard ha sido galardonada en la 69 edición del Festival de Sansebastián con el Premio Donostia. En el escenario, Cotillard se fundió en un abrazo con Penélope Cruz, encargada de entregarle el reconocimiento, y leyó las palabras que traía preparadas en las que daba por inaugurada en este festival su nueva faceta como productora con el documental "Bigger than us", que se proyecta oficialmente mañana y que da voz a jóvenes activistas pro derechos humanos alrededor del mundo. Penélope Cruz destacó que "Bondad, verdad y magia" son los tres pilares que definen a Cotillard, de quien recordó la época en que coincidieron en los ensayos de "Nine", cuando se forjó una relación "cómplice desde el primer momento" y destacó su talante generoso, noble y a la vez "llena de misterios".

Cotillard recibió el Premio Donostia como reconocimiento honorífico a su trayectoria, tanto en Hollywood como en Europa, marcada por películas con directores como Michael Mann, Christopher Nolan, Woody Allen, James Gray, los hermanos Dardenne, Guillaume Canet, Jacques Audiard, Xavier Dolan o Leos Carax, con quien acaba de estrenar el musical "Annette".



La gala estuvo conducida por Anne Igartiburu y Cayetana Guillén Cuervo quienes presentaron al jurado de la sección oficial, presidido por la ganadora del año pasado, la georgiana Déa Kulumbegashvili.