Escenario principal La Chica 04:16 La artista franco-venezolana LA CHICA lanzó en 2021 'La Loba', un disco poderoso, íntimo y sincero con un tremendo contenido sentimental. Sus letras reflejan una revolución personal como artista y como mujer. un despertar espiritual, un homenaje y celebración de la vida y del amor, surgido tras la muerte de su hermano y compañero artísico.

