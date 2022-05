53:04

Con Alberto Puig, de la Compañía Lírica de Andalucía, hablamos de la vigencia en el siglo XXI de la zarzuela, que celebra estos días su I Encuentro Nacional en Jaen. En "Discovering Laura", con Laura Pardo, The Saints. "Disco de la semana": Iturralde Tribute.

Suenan:

P. Sorazabal - Dúo “Hace tiempo que vengo al taller…” de la zarzuela La del Manojo de Rosas

P. Sorozábal - Romanza “No puede ser” de La Tabernera del Puerto (Josep Calleja and BBC Concert Orchestra)

M. Fernández Caballo - Canción andaluza “Yo he nacido muy chiquitita’ de El Duo de la Africana (M. Caballé)

Gonzalo Roig - Entrada de Cecilia de Cecilia Valdes (Compañía Lírica Andaluza)

Pablo Luna - “De España vengo” de El niño judío (Monserrrat Caballe)

Oscar Escudero y Belenish Moreno Gil - Romanza del algoritmo (Héroes o Bestias)

R. Chapí - Preludio de la Revoltosa

Pedro Iturralde Tribute - The Master

The Saints - Know your product

The Saints - (I'm) stranded

The Saints - Lost and found

The Saints - This perfect day

Natalia Laforcade y Kevin Johansen - Tu ve