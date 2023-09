54:58

En le vuelta al cole, con Dani Niño, bandas españolas que están sonando con mucha fuerza en los últimos meses del 2023.

Suenan:

Juan Zelada – This Moment

Rambalaya – When your chickens come home to roost

Califato ¾ – Historia de un amor

Los Mambo Jambo Arkestra – El Timo

María Rodes – Prefiero no decir nada

Los Estanques y Anni B Sweet - Brillabas

Maria José Llergo – Mi nombre

Belén Aguilera – Galgo

Rita Payés – Quién lo diría

Daniel Sabater – Bolero de desamor

La Femme - Sácatela