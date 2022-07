54:01

Histórico periodista y productor musical, entre sus 600.000 vinilos, cada uno con su historia, ha hecho una selección de varios cientos que expone en el Conde Duque de Madrid. En Discovering Laura, Luis Prado. Del Disco de la Semana (Ondulations, de Pedro Mateo), obras de Kurtag.

Suenan:

G. Mahler - Sinfonía núm. 5

The Rolling Stones - Let's Spend the Night Together

The Beatles - Love me do

Chubby Checker - Let's Twist Again

David Bowie - Space Oddity

Tino Casal - Eloise

Pedro Mateo - Ondulations (y otras miniaturas) de Kurtag.

Luis Prado con Guille Milkyway - Estoy gordo

Luis Prado - Aquella chica

Luis Prado – Me río (el crash)

Luis Prado - Te vi terraplanista

Javier Krahe - Cuervo ingenuo