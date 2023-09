Entre dos luces

54:08

En Peralejo de las Truchas (Alto Tajo, 150 habitantes) nombraron a Bruce Springsteen “hijo adoptivo”, y quieren, con el apoyo entusiasta de la embajadora estadounidense, que el Boss visite el pueblo en octubre. De ahí nos vamos a Valladolid) a conocer a Johnny y sus Conciertos Salvajes.

Suenan:

Bruce Springsteen - Born to run

Bruce Springsteen - The river

Esther Martin / Bruce Springsteen - Rio abajo

Bruce Springsteen - Born in the USA

Bruce Springsteen - Dancing in the dark

Los Fusiles – El Intento

Neil Young - Rockin' in the Free World

Lord Bishop - For What Is Worth

The Limboos – La Descarga

Vainica Doble / J. Sabina - Con las manos en la Masa

B.Springsteen -Janny, don't loos your heart