A punto de irse de vacaciones, Lluvia Rojo nos pone músicas de pelis relacionadas con la playa. Con Laura Pardo, canciones cuyos títulos repiten tres veces la misma palabra.

Suenan:

Rhigeira –Vamos a la playa

Guaglione- Marino Marini

ABBA- Knowing me, knowing you

Elvis Presley- All shook up

Underworld- 8 ball

Bette Midler –I’ve still got my health

Nikka Costa- Everybody got their something

Bill Medley, Jennifer Warnes- I’ve had the time of my life

A5 Vocal Ensemble - Ave Virgo Sanctissima, De Francisco Guerrero (disco Ave Virgo)

James Brown - Please Please Please

Michael Jackson & Paul McCartney - Say Say Say

The Velvet Underground - Run Run Run

Celia Cruz - Quizás quizás quizás

Rigoberta Bandini - Fiesta