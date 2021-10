50:38

Con Ricardo Aguilera, las canciones de un magnífico showman y auténtico hombre orquesta italiano. Con María Torres, Abba, Lucas Honzalez, Mau y Ricky.,.. En el Bandazo, Banda Sinfónica de Consuegra.

Suenan:

Renzo Arbore - Mamma, mi piace Il ritmo

Renzo Arbore - Maruzzella

Renzo Arbore - Personalitá

Renzo Arbore - Piove

Renzo Arbore - Il Clarinetto

Abba - Dont Shut me down

BSO Grease - You´¨re the one that I want

Lucas González - Rojo

Mau y Ricky feat María Becerra - Mal acostumbrao

Banda Sinfónica de Consuegra - Obertura 1812 de Tchaikovsky