53:41

Con Lluvia Rojo, nueva tanda de canciones de Stevie Wonder que llegaron al cine y no se la quitan de la cabeza. A Laura Pardo las que no se le quitan de la cabeza son aquellas que pudieron ganar Eurovision, pero no.

Suenan:

Stevie Wonder- Singed, sealed, delivered, (I’m yours)

Stevie Wonder- I was made to love her

Stevie Wonder- I believe (when I fall in love it will be forever)

Stevie Wonder- We can work it out

Stevie Wonder- Isn’t she lovely Desde el 00:30

Stevie Wonder- Don’t worry about a thing

Stevie Wonder- Uptight (everything’s alright)

Domenico Modugno - Nel blu dipinto di blu

Cliff Richard - Congratulations

Mocedades - Eres tú

Rosa López - Europe's living a celebration

Stevie Wonder- If you really love me