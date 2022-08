51:12

La guitarrista Silvia Nogales nos presenta Seda, un viaje con seis compositoras por tres continentes que, más que un disco, es un proyecto artístico y escénico.

Suenan:

Silvia Nogales - Prólogo

Silvia Nogales - Mis raíces

Silvia Nogales (directo) - Azul, de Claudia Montero

Silvia Nogales y Maris Parra - Ave Fénix

Silvia Nogales (directo) - La última samurai

Anna Segal - Lulabilly

Cinthya García - Reverie

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Dream a little dream of Me

The Who - My Generation

Credence Clearwater Revival - Have you ever seen the rain?

Bob Dylan - a loin’ in the wind

Frank Sinatra y Tony Bennet - New York, New York