53:44

Quince años lleva este cuarteto de saxofones estrenando obras de compositores españoles actuales y recorriendo el mundo con conciertos que siempre sorprenden. Con Laura Pardo, “un tío un poco raro”: Ben Vauhgn. Del disco de la semana, (Iturralde Tribute), Zorongo.

Suenan:

Sigma Project con ONE - Preludio, fuga y reels de Leonard Bernstein

Sigma Project - Chanson & frottola de Joan Magraner

Philip Glass - Concierto para 4 saxofones y orquesta sinfonica (IV)

Pedro Iturralde - Suite Helenica

Supersax - Jacberry sweet de charly Parker

Raquel García-Tomás (1984) - My Old Gramophone #4

Tributo Pedro Iturralde - Zorongo

Ben Vaughn - 7 days without love

Ben Vaughn - I'm sorry (but so is Brenda Lee)

Ben Vaughn - Carved in stone

The Ben Vaughn Quintet - Gimme gimme gimme

Paco Ibáñez / J.A.Goytisolo - Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá.