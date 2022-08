50:34

Con Sandra Carrasco (que nos canta un precioso tema a capela) escuchamos el disco Boleros que ha grabado con el trío de cámara Arbós y arreglos de Ricard Miralles. Con Carlos Galilea, Jun Miyake.

Suenan

Trío Arbós y Sandra Carrasco - Mira que eres linda

Sandra carrasco y Trío Arbós - Solamente una vez

Sandra carrasco y Trío Arbós - Voy a apagar la luz

Trío Arbós - El Reloj, no me platiques mas---

Sandra Carrasco y Trío Arbós - Lluvia de Luna

Sandra Carrasco (directo, a capela) - Obsesión

Trío Arbós- La Gran Via (pobre chica...)

Sandra Carrasco y Juan Carlos Gargayo - Nana para Alonso

Sandra Carrasco y Trío Arbós - Te olvidaré

Berta Moreno - The Beauty of the sluum

Jun Miyake - Untrodden sphere

Jun Miyake - Hollow bones

Jun Miyake - The Jamestown bridge

Jun Miyake - Paradica

Jun Miyake - Faróis distantes