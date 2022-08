54:15

La impostora es el título de un ensayo imprescindible sobre el oficio del traductor, escrito por la novelista Nuria Barrios, que es además reconocida traductora. Con Laura Pardo, Yawners, el proyecto de la salmantina Elena Nieto.

Suenan:

Philippe Jaroussky (con l’Arpeggiata) - “Ohime, ch’io cado”

Piazzola y Borges - El tango

Camarón de la Isla - La leyenda del tiempo

Gata Cattana - Lisistrata

The Klezmatics - Ershter vals

Wings of desire, de la BSO de El cielo sobre Berlín

Wenting Kang y Sergei Kvitko - Etude-vocalise con forma de Habanera, de Ravel

Yawners – Find a way to say

Yawners – La escalera

Yawners – Something about you

Yawners – Paranormal

Popular - Murió Trotsky asesinado (Corrido)

Popular - Las Mañanitas