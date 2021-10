00:07

El pianista Moisés P. Sánchez, que entre el jazz y la clásica se asoma a todas los géneros, incluido el rap, nos cuenta con su instrumento las cosas que le quitan el sueño, empezando por un pesado mueble de madera. Con Carlos Galilea, la cantante francesa Imany.

Suenan:

NACH – Lo imposible

Kase O - Boogaloo

Mike Edison & Guadalupe Plata – Who ya gonna call

Belén Martín – Sutura Irreversible

The Soul Jacket – What should we change

Moisés P. Sánchez – There´s always madness

Imany - If you leave me (Ne me quitte pas)

Imany - I'm still standing

Imany - Like a í

Imany - Little black angels (Angelitos negros)

Los Saxos del Averno - The Devil inside