54:08

En el inicio de un verano en el que no han parado de trabajar Las Migas nos presentaron su disco Libres, tocando algunos temas en acústico. Con Miguel Sánchez nos asomamos al año 1968.

Suenan:

Las Migas - El querer de una morena

Las Migas con José Fernández, Tomatito - Rumba pa que te enamores

Las Migas (directo) - Playa de Sanlúcar

Las Migas - Mi surfero

Las Migas (directo) - Antonia

Las Migas (directo) - Asturias de Albéniz (dúo de guitarras)

Las Migas - El Mar

Rebeca Rods & Blacklight Gospel choir - I need you (ft. Esperanza Martin)

Nina Simone - Why? (The King of love is dead)

Lluis llach - L´estaca

Jacques Dutronc - Il est 5 heures, Paris s'éveille

The Doors _ The Unknown soldier

Facundo Cabral - No soy de aquí