50:55

Segunda parte del cuadro de honor con 25 piezas musicales de las elegidas por los oyentes y especialistas de Entre dos luces como 156 Mejores Canciones de la Historia.

Suenan:

Janis Joplin - Piece of my heart

Del Shannon - Runaway

Frank Sinatra - My way, de C.Francois y P.Anka

Muse - Plug in baby

Violeta Parra - Gracias a la Vida

Paolo Conte - Azurro

Ella Fitzgerald - Strange fruit

Golpes Bajos - No mires a los ojos de la gente

E. Santos Discépolo - Cambalache

Pink Floyd - Wish you were here

J.C.Calderón/ Mocedades - Eres tú

Stan Getz & Joao Gilberto - Desafinado, de A.C. Jobim

Monty Python - Always look on the bright side of the life