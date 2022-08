54:06

Descontentos con la lista de la revista Rolling Stone, los oyentes y los especialistas de Entre dos luces han elaborado su propia lista, con las 156 mejores canciones de la historia. En esta primera hora recordamos doce de las más representativas.

Suenan

Puccini - Firenze e come un albero florido de la ópera Gianni Schicchi

Tchaikovsky - Concierto para piano número 1

Camarón de la Isla - Volando voy

Antonio Carlos Jobim - Aguas de Março

Billie Joel - Piano man

Israel Kamakawiwo'ole - Over the rainbow

Jacques Brel - Ne me quittez pas

Nacha pop - La chica de ayer

J.M. Serrat - Mediterráneo

The Beatles - A Day in the Life

Stevie Wonder - You are the sunshine of my life

Mariachi Vargas - Las Golondrinas