53:52

Divulgador científico y amante de la música (en los ratos libres toca el saxo) Mario Viciosa ha escrito un libro imprescindible sobre los seres humanos y su lugar de residencia. Con Carlos Galilea, Ella at the Hollywood Bowl: The Irving Berlin songbook. Del disco de la semana (Picture Palace, de David Burnett), "The Doorman".

Suenan:

Herbie Hancock - Watermelon man (Headhunters)

Miles Davis - So What

Suzanne Vega - Tom's Diner

The Beatles - A Hard Day's Night

Leo Delibes — Le Cortège de Bacchus_, ópera Sylvia

Benny Goodman - Si, no tenemos plátanos (del musical Make It Snappy de F. Silver)

Vangelis - Blade Runer (créditos finales)

David Burnett - The doorman

Ella Fitzgerald - Heatwave

Ella Fitzgerald - Cheek to cheek

Ella Fitzgerald - Let´s face the music and dance

Ella Fitzgerald - How deep is the ocean