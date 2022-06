53:40

La violinista Lina Tur Bonet dedica un disco a Biber, uno de los más grandes y menos conocidos genios del barroco. Con Laura Pardo, xilófonos y percusión con mazo en el rock. Disco de la Semana: Gea, de María Parra.

Suenan:

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Sonata para violin V in E Minor (II,Variation)

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Sonata para violin III in F major (III, preso)

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Sonata para violin III in F Major C.14o (I,adagio)

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Sonata para violin I en A major C.138 (II, presto)

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Sonata para violin VI in C mior C 143 (III)

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Partita para violin num V in E minor C.142,III (aria)

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Partita para violin num 7 in C minor Artificioso-ariosa (IV, giga)

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Partita para dos violas de anira num 7 in C minor Artificioso-ariosa (VII)

María Parra (Gea) - Clouds (version jazz)

Steam - Na na Hey hey Kiss him Goodbye

Nick Cave & the Bad Seeds - The weeping song

Francisca Valenzuela - Quiero verte más

Litoral - Fane-toi en