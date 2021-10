53:23

La banda punk Aerobitch, a la que puso voz (y grito) Laura Pardo finales de los años 90, ha reeditado en vinilo sus discos, que grabó en España, a Alemania y Escandinavia. Los escuchamos con Laura, que recuerda y reivindica su condición punk. En "60x60", con María Torres, voces sudamericanas.

Suenan:

Aerobitch - I drink it all

Aerobitch - (You) wanna be so punk

Aerobitch - Queen of rock'n'roll

Aerobitch - How many times

Aerobitch - On The Run

Aerobitch - You Lie

Aerobitch - Raise the devil

Aerobitch - Nobody told me

Aerobitch - No matter what

Aerobitch - Gates of steel

Aerobitch - Nobody cares

Los 5 Latinos - Quiéreme siempre

Los 3 Sudamericanos - Cartagenera

Leo Dan - Te he prometido

Violeta Parra - Gracias a la vida.

Fairuz - Les feuilles mortes