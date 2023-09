54:32

Re-encuentro Entre dos Luces, con Dani Niño y Laura Pardo, que hace sus propuestas y sus apuestas para la nueva temporada.

Suenan:

P. Solorzábal - “Hace tiempo que vengo al taller” de la zarzuela La del Manojo de Rosas

Björk - Human Behaviour

Los Flechazos - Viviendo en la era pop

Inhaler - Dublin in ectasy

Madonna - Frozen

Buffalo Springfield - For what is worth

Venturi - Pitbull

The Beat - Save it for later

Nacha Pop - No puedo mirar

Depeche Mode - Never let me down again

Leia Destruye - Tentar a la suerte

Herb Alpert - Fandango

Billy Nomates - Balance is gone