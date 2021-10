53:46

Alberto Martos se viene a la radio con el cello y nos toca algunos pasajes de las suites de J.S.Bach, inaugurando nuestra temporada de actuaciones en acústico. María Torres pincha canciones de los 6o que siguen sonando en la actualidad.

Suenan:

Alberto Martos y Orquesta Sinfonica de Granada - I Mov COncierto para cello en do mayor de J.Haydn

Alberto Martos Orquesta Sinfonica de Granada- I Mov del concierto en Re mayor para cello de J.Haydn

Alberto Martos (directo ) - Allemande de la suite num. 5 en do menor para Violonclello solo de J.S.Bach

Alberto Martos y Angel Jábega - Romanza for Cello and Piano de Germán Álvarez Beigbeder

Alberto Martos Y O.S.Granada - Doble Concierto de Brahms

Alberto Martos (directo ) - Zarabanda de la suite número 5 en do menor para cello solo de J.S.Bach

Alberto Martos y O.S.Granada - Allegro del concierto para cello en SDo mayor de J.Haydn

Aretha Franklyn - Respect

The Monkees - I´m a believer

Pepa Flores - Corazón contento

Raphael - Mi gran noche

Yes - Love Will Find A Way