53:45

Con Dani Niño, canciones del folclore de pueblos de Madrid en versión jazzeada de Jorge Moreno y Foedus, Con Laura Pardo, la banda milanesa Radio Days. Del disco de la Semana (Gospel Simphony de Rebeca Rods), Tou, oh Lord.

Suenan:

Los Saxos del Averno – Small town talk

Foedus – Mayo de Paredes de Buitrago

Jorge Moreno y Foedus – Cantos de trabajo de Villamanta, Camarma de Esteruelas y Pozuelo del Rey

Jorge Moreno y Foedus – Seguidillas de San Sebastián de los Reyes

Jorge Moreno y Foedus – Baile a tres de Valdemaqueda

Jorge Moreno y Foedus – Villancicos de La Cabrera y Colmenar del Arroyo

Ruiseñora – Sé la marea al bajar

Rebeca Rods & Blacklight Gospel Choir - Thou, Oh Lord (Gospel Symphony)

Radio Days - Why don't you love me anymore

Radio Days - I got a love

Radio Days - Walk alone

Radio Days – Mercy

Tahures Zurdos - Chicas fuertes