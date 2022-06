53:08

La película de George Cloony desde una perspectiva original: la música de Diane Reeves. Con Carlos Galilea, el duo Ibeyi. Del disco de la semana (Mosaic, de Wenting Kang), Recuerdos de la Alhambra,

Suenan:

Diane Reeves - Gotta be this or that

Diane Reeves - One for my baby

Diane Reeves - How high the moon

Diane Reeves - You're driving me crazy

Diane Reeves - I've got my eyes on you

Diane Reeves - There’ll be another spring

Rosemary Clooney- Mambo Italiano

Wanting Kang - Recuerdos de la Alhambra de Tárrega

Ibeyi - Sangoma

Ibeyi - O inle

Ibeyi - Sister 2 sister

Ibeyi - Creature (Perfect)

Ibeyi - Los muertos

Chanel - SloMo