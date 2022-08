En un mundo feliz

01:00:05

-"La importancia de practicar actividades físicas y deporte va mucho más allá de los evidentes beneficios físicos. Antonio Jesús Casimiro y José Antonio Sande, son dos expertos profesionales en la Educación Física, el Deporte y la Terapia Emocional, con largas trayectorias en el ámbito docente. Ahora nos presentan el libro "REACTÍVATE"-"Menos Medicamento y más Movimiento" -(Editorial Serendipity Descleé de Brouwer). Este excelente trabajo supone la comprensión del ejercicio físico y el deporte como una herramienta excepcional para el equilibrio emocional, personal y relacional, así como para la pacificación de la mente, las emociones y el espíritu. Como dicen los autores "No hay mejor modo para estar bien con los demás, que estar bien con nosotros mismos". Hablamos con los dos autores."



-"JUNIOR MACKENZIE", es el proyecto liderado por Juan Fortea, sin duda, uno de los músicos más brillantes de nuestro país. Ahora y después de mucho trabajo nos presenta su cuarto trabajo grande: "Now That We Are Dead". Es un trabajo de una gran calidad, tanto a nivel de composición, como de ejecución y producción. Y el título hace clara referencia a los tiempos tan raros que estamos viviendo, en los que el adormecimiento general y la pasividad ante los poderosos parecen normas demasiado frecuentes. Pero no sólo es una reflexión sobre el entorno político, social y cultural que estamos viviendo, también es una llamada a la esperanza, el amor y la capacidad de enfrentarnos con más claridad a lo que nos enfrentamos. Hablamos con Juan Fortea, "JUNIOR MACKENZIE" de este nuevo disco y del tiempo que estamos viviendo."