25:11

Carlos de Prada, es periodista especializado, desde hace muchos años, en temas medioambientales. Ahora nos presenta un nuevo y excelente trabajo de investigación en forma de libro: "MENTIRAS TÓXICAS"-Cómo nos desprotegen las autoridades frente a los tóxicos que nos enferman"- (Editorial "Ediciones i"). Este libro forma parte de la campaña "Hogar sin Tóxicos", que dirige también Carlos. De manera cotidiana estamos expuestos a miles de sustancias químicas sintéticas, de las que no tenemos suficiente conocimiento y evaluación sobre el impacto que pueden provocar en nuestra salud. Se calcula que actualmente hay unas 350.000 sustancias químicas en circulación y de la mayoría de ellas no tenemos información, ni sabemos su composición. Las autoridades, incluidas las de la Unión Europea, no tienen control sobre estas sustancias y se rigen por un reglamento conocido como REACH, claramente ineficaz para protegernos. Sirva un ejemplo: con el Bisfenol A, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha propuesto recientemente, rebajar su límite de seguridad 100.000 veces, respecto a lo fijado en 2015, ó lo que es lo mismo 1.250.000 veces a lo establecido antes de ese año. Hablamos con Carlos de todas estas cuestiones y de consejos para prevenir, en la medida de lo posible, la exposición a sustancias nocivas para nuestra salud.