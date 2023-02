En Radio 3

58:54

Cambió el pulpo a la feira de su Ourense Natal por el cocido madrileño cuando comenzó a presentar El Cazador en TVE, y parece que le gustó cuando en 2023 se puso a los mandos de Todos Contra 1. Si has estado pendiente del Benidorm Fest, también lo has visto encargarse de la presentación junto a Inés Hernand y Mónica Naranjo. Pero lo que seguramente no hayas hecho aún es escucharle a los mandos de un programa musical. Y aquí lo tienes, conduciéndonos (literalmente) a través de las carreteras de EEUU en las que él mismo quemó rueda el pasado verano...

- The Buttertones - MATADOR

- The Buttertones - ORPHEUS

- America - A Horse With No Name

- The Lively Ones - Surf Rider

- Jimi Hendrix - Hey Joe

- José Feliciano - California Dreamin'

- The Doors - Break On Through (To The Other Side)

- Black Rebel Motorcycle Club - Beat The Devil's Tattoo

- The Offspring - Pretty Fly (For A White Guy)

- Pixies - The Navajo Know

- Imagine Dragons - #1

- The Doors - The End

- Credence Clearwater Revival - Looking on my back door