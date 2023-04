58:42

Dice Pere Aznar en su último libro "Beber" que tiene un cable pelado. Teniendo eso en cuenta no os asustéis cuando veáis un programa musical que viaja de Led Zeppelin a Marisol en un solo paso. Pere ha currado en Radio 3, con Buenafuente y en mil sitios más. No nos lo ha dicho pero seguro que sus favoritos somos nosotros.

T BONE WALKER - CALL IT STORMY MONDAY

L.A - CLOSE TO YOU

XOEL LÓPEZ - TIERRA

LED ZEPPELIN - WHAT IS AND WHAT SHOULD NEVER BE

THE NEW RAEMON - LA CAFETERA

MARISOL - ESTANDO CONTIGO

RAGE AGAINST THE MACHINE - BULLS ON PARADE

THE CHEMICAL BROTHERS - GO

DEATH CAB FOR CUTIE - I DREAMT WE SPOKE AGAIN

THE LAST SHADOW PUPPETS - SWEET DREAMS, TN

KASE O - RENACIMIENTO

ELLA FITZGERALD - GIVE ME THE SIMPLE LIFE

CYPRESS HILL - I WANNA GET HIGH

QUARTETO JOBIM MORELENBAUM - AGUA DE BEBER