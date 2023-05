58:55

Sara García es Penny JayG. Penny JayG es cómica. Y feminista. Y ha escrito un libro que se llama "Puta Gorda Feminazi". Sara es mil cosas y casi todas las hemos conocido gracias a la playlist que se ha hecho en Radio 3.

Guille Asesino - C.Tangana

El petit Oriol - Cobla Selvatana

Hacia dentro - Carla Morrison

CUUUUuuuuute - Rosalía

Yelo - C.Tangana

A mi manera - Siempre así

Can't help falling in love - Elvis Presley

Flying Free - Pont Aeri

Que nada nos pare (lo más importante) - ELYELLA, La La Love You

María Poderío - Lapili

Te doy igual - Bearoid

culoa - Valeria Castro

Los Picos de Europa - La bien querida

El Ciclo de la Vida - El Rey León

A mi manera - Siempre así