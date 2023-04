58:34

Noel nos da un poco de rabia. Además de escribir maravillosamente en libros y revistas sale en documentales que nos encanta. Por si fuera poco, le da tiempo a ver todas esas series y películas que a nosotros no. Y encima es majo. Y sabe un montón de música. Sólo queda la resignación y escuchar este podcast con una selección de sus temas favoritos...

GOBLIN - CONNEXION

THE FOUR TOPS - CAN´T HELP MYSELF

CHAI - I´M ME

LOS LLOPIS - LA PUERTA VERDE

CAN - SPOON

SPOON - PAPER TRIGER

LA FEMME - TATIANA

AFRIKA BAMBAATAA - JAZZY SENSATION

MINA - SE TELEFONANDO

HARUOMI HOSONO - SPORTS MEN

ALVVAYS - SAVED BY A WAIF

GUIDED BY VOICES - GAME OF PICKS

LOS PUNSETES - PINTA DE TARAO

LIST OF DEMANDS - SAUL WILLIAMS

EMMOTIONAL RESCUE - ROLLING STONES

METRONOMY - YOU COULD EASILY HAVE ME