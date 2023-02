En Radio 3

59:10

En esta edición de "Surcos y Leyendas", el programa musical de El Mundo Today para Radio 3, contamos con una auténtica leyenda de la música: Monchito Atapuerca. Inventor del jazz, del indie y del pop como lo conocemos hoy en día, su carrera está plagada de canciones míticas que repasamos junto a él en un viaje a través del tiempo. Las curiosidades están servidas en esta edición del programa musical de referencia en la radio musical...

- Potato Head Blues

- Blackbird (Versión jazz)

- Que Volen Aquesta Gent?

- Bad

- Pacto Entre Caballeros

- Tierra

- Palmeras en La Mancha

- All Too Well (Monchito's Version)

- Monchito's Music Sessions - 53