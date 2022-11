01:01:12

Si hablamos de periodismo musical en español, Julia Álvarez destaca por su profesionalidad, su ancho de miras y su amor por todos los géneros que engloba la cultura urbana y hip hop. En su trayectoria profesional encontramos hitos como haber entrevistado a personalidades internacionales como Sfera Ebbasta, Mora, De La Ghetto y Eladio Carrión además de iconos nacionales como Juancho Marqués, Delaossa, Natos y Waor y Ptazeta. Estaba claro que en su lista de reproducción íbamos a encontrar de todo, y efectivamente....

Playlist:

1. Little Simz - 'Introvert'

2. 6lack- 'Free'

3. PNL - 'AU DD'

4. Mucho Muchacho- ‘Será mejor’

5. 070 Shake - 'Morrow'

6. Jon Bellion - 'All time low'

7. Lauryn Hill – ‘To Zion’

8. XXXTentacion – ‘Look at me’

9. Pepe:Vizio- ‘Aceitunitas Partías’

10. Reo Cragun - 'On my way'

11. ASAP Rocky- ‘Lord Pretty Flacko Jodye 2

12. Frank Ocean- ‘Swim Good’

13. Post Malone – ‘Motley Crew”

14. Tego Calderon -'Guasa Guasa' ft Voltio

15. Kanye West & Jay Z- ‘H-A-M’