01:01:13

Si nos dices que no sabes quién es Javier Ocaña nos invade un terrible sentimiento de compasión por tu alma, pero en este programa somos magnánimos y estamos dispuestos a subsanarlo a través de esta lista de canciones que el crítico de cine y escritor ha preparado para vosotros. Una ruta musical a través de algunas de las canciones que han acompañado la vida del autor de 'De Blancanieves a Kurosawa: La aventura de ver cine con los hijos'.

Playlist:

The Pogues - Fairytale of New York

091 - La Vida Qué Mala Es

Beck - Loser

Elliott Smith - Waltz #2 XO

Los Enemigos - La Otra Orilla

Mercromina - En Un Mundo Tan Pequeño

Donovan - Hurdy Gurdy Man

James Taylor - Fire And Rain

Woods - Moving To The Left

The Beta Band - Needle In My Eyes

Rafael Berrio - Simulacro

Temples - You’re Either On Something

The Libertines - Gunga Din

Arde Bogotá - Abajo