59:15

Necesito terapia. Una afirmación que debería ser muy común pero que el dinero no lo permite habitualmente. Inés Bárcenas es psicóloga especialista en existencialismo. Es presidenta de la asociación Necesito terapia, que ofrece ayuda terapéutica a quienes no pueden permitírselo. Inés nos trae una lista donde música y salud mental coexisten en armonía

I´LL BE YOUR MIRROR - THE VELVET UNDERGROUND

ALFONSINA Y EL MAR - DIEGO EL CIGALA

EUGENE - SULFJAN STEVENS

LOUISNA O ELS CAMPS DE COTÓ - ELS AMICS DE LES ARTS

MI PENA - ENRIQUE MORENTE

STEP - VAMPIRE WEEKEND

CANTO POR NO LLORAR - NIÑO DE ELCHE, YERAY CORTÉS

EL HOMBRE QUE CASI CONOCIÓ A MICHI PENERO - NACHO VEGAS

ONLY YOU - YAZOO

GOING TO LIVE - THE CAT EMPIRE

MYSTERY OF POP - TEMPLES

CORINNE - METRONOMY

INSTANT CRUSH - DAFT PUNK

CANCIONES DE AMOR A TI - RIGOBERTA BANDINI