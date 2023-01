01:02:06

A Helanya le gusta llamarse la profesora de los dioses, y con razón... Su forma de hablar sobre la mitología clásica le ha hecho ganarse más de 200 mil seguidores en su canal de Youtube y casi 100.000 en Twitch, donde juega a videojuegos de esta temática y mucho más. Con ella descubrimos la guerra de Troya de una forma que no habíamos conocido antes. A través de las siguientes canciones...

- Josh Groban "Remember"

- Incubus "Helen of troy"

- Stormlord "Aeneas"

- Blind Guardian "And then there was silence"

- Manowar "The Power of Thy Sword"

- Destripando la historia "Hera"

- Destripando la historia "Afrodita"

- Jorge Rivera Herrans "Warrior of the mind"

- Alesana "Third temptation of Paris"

- Soft Cell "Tainted Love"

- Cream "Tales of Brave Ulysses"

- Led Zeppelin "Achilles last stand"

- Warcry "El guardián de Troya"

- Warlord "City Walls of Troy"

- Tierra Santa "Caballo de Troya"