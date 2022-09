01:02:17

Estela Ortiz es graduada en Ciencias Políticas, artista, activista e investigadora cultural. En redes sociales la conocemos como kkiilllljjooyy y, en papel, también podemos encontrarla con su libro 'Love me, Tinder'. Estela se ha pasado por los micrófonos de 'En Radio 3' para hacer un recorrido musical por su vida: desde las influencias de los adultos que la rodeaban cuando era pequeña, hasta un género musical que ha redescubierto hace poco: la copla.

Lista de reproducción:

Montserrat Caballé, Montserrat Martí - Lakmé: Viens Malika

Nat King Cole - Aquellos Ojos Verdes

Stan Getz/ Gilberto - Desafinado

Bjork - Isobel

Jamiroquai - Little L

Spice Girls - Who do you think you are

Daft Punk - One More Time

Kylie Minogue - In Your Eyes

Destiny's Child - Bootylitious

Amy Winehouse - Valerie

Black Radio, Robert Glasper, Erykah Baduu - Afro Blue

Bad Gyal - Fiebre

Sara Montiel - La violetera